Доктор Мясников признался в «крушении взглядов»

Врач и телеведущий Александр Мясников признался в «крушении взглядов». Во время разговора с телеведущим Владимиром Соловьевым он рассказал, что начал скептически воспринимать то, во что раньше верил. Их беседа опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Мясников отметил, что долгое время жил в Европе и Америке и ориентировался на западную медицину. «Это было мое все. Я очень в это верил», — заверил доктор. Чтобы описать, как изменились его взгляды, он вспомнил о научной статье о кроворазжижающих препаратах из американского журнала, которая называлась «Неужели все, что мы делали до сих пор, было просто ошибкой?».

Мясников объяснил, что решения, которые принимают на Западе в связи с распространением коронавируса, развили в нем такой же скептицизм. «Посмотри на Европу. Это же просто больно смотреть. Это больно смотреть. И то, что они делают, нелогично. Такое ощущение, что умышленно втаптывают свою же страну и экономику. И зачем?» — задался вопросом специалист. Он также подчеркнул, что теперь читает даже американскую медицинскую литературу «под этим углом».

Ранее Мясников раскрыл пользу вакцинации для отказавшихся от нее граждан. По его словам, коллективный иммунитет нужен не вакцинированным, а тем, кто не смог или не захотел получить вакцину — аллергикам, лицам с медотводом или отказникам. А при наличии большой прослойки вакцинированных людей вирус завязнет в ней и не будет передаваться дальше. При этом те, кто сделал прививку, получат защиту сразу.