Доктор Мясников призвал перестать пугать россиян коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников попросил журналистов не пугать россиян новыми сообщениями о различных вариантах коронавируса. Свой призыв к СМИ он опубликовал в личном Telegram-канале.

Мясников начал пост с того, что процитировал заголовок ТАСС об обнаружении бразильского варианта коронавируса в Великобритании. «Вы издеваетесь?! Мутации были, есть и будут, практического значения это для обывателя не имеет. Нашли матрешку для новостных поводов! Закройте коробку, не волнуйте людей лишний раз. И так нервы ни к черту!» — резко отозвался врач о новостной повестке.

Телеведущий добавил, что не успевает отвечать на вопросы «перепуганных людей». В конце Мясников призвал российских журналистов не копировать западные СМИ, потому что там медиа «служат цели запугать и подчинить». При этом у российских средств массовой информации стоит задача «успокоить и победить», считает врач.

Ранее ведущая Первого канала и доктор медицинских наук Елена Малышева оценила опасность британского штамма коронавируса. Она отметила, что новая мутация COVID-19 ничем не отличается от китайской, когда речь идет о течении инфекции.

15 января в России выявили 24 175 новых случаев коронавируса, 555 летальных исходов и 27 636 выздоровлений. С начала пандемии зафиксировано 3 520 531 заражение, 64 495 смертей, выздоровели 2 909 680 человек.