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В России выявили 24 715 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 3 520 531. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5534), Санкт-Петербурге (3094) и Московкой области (1361). Меньше всего — в Еврейской автономной области (13), Чукотском (9) и Ненецком (3) автономных округах.

Также за последние сутки зафиксировано 555 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 64 495 человек.

Число суточных выздоровлений составило 27 636. С начала пандемии этот показатель достиг 2 909 680.

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