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Началась вакцинация от коронавируса еще одной группы россиян

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобороны начало прививать от коронавируса еще одну группу россиян — членов семей военнослужащих. Об этом заявили в ведомстве в пятницу, 15 января, передает ТАСС.

Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу. Для проведения вакцинации во всех видах войск и военных округах готовится расчет дополнительной потребности вакцины.

«В отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин в настоящий момент превышает текущую списочную численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется», — пояснили в Минобороны. Там уверены, что вакцинация семей военных от коронавируса позволит укрепить эпидемическую безопасность в Вооруженных силах в короткие сроки.

Ранее Шойгу заявлял, что уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на 37 процентов ниже, чем в общем по стране. Вакцинация военнослужащих началась в ноябре. Планировалось привить более 400 тысяч военных.

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