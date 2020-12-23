Раскрыт уровень заболеваемости коронавирусом в российской армии

Уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на 37 процентов ниже, чем в общем по стране. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства, передает РИА Новости.

«Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты», — пояснил глава министерства. Показатель высчитывался исходя из данных о заражении на 100 тысяч человек.

По его словам, в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом «Спутник V». В этой кампании задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдаленные гарнизоны в разных уголках страны. Также Минобороны за год возвело в стране 30 многофункциональных медицинских центров для лечения инфицированных. В эти центры было поставлено 24 тысячи единиц разного медицинского оборудования, добавил Шойгу.

В конце ноября министр объявил начало массовой вакцинации военных от COVID-19. Утверждалось, что всего планируется привить более 400 тысяч военных. К настоящему моменту вакцину от COVID-19 получили 2,5 тысячи военнослужащих. До конца года эта цифра увеличится до 80 тысяч.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. В России за последние сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 диагностировали у 2 933 753 человек.