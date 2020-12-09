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Шойгу оценил уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в российской армии на четверть ниже, чем по стране. Такую оценку глава ведомства дал на совещании с руководством Вооруженных сил, пишет РИА Новости.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в армии контролируется. В частности, как добавил Шойгу, в структурах Минобороны увеличено число лабораторий для выявления инфекции. Кроме того, ранее было объявлено о начале вакцинации личного состава Вооруженных сил.

Всего планируется привить более 400 тысяч военных. К настоящему моменту вакцину от COVID-19 получили 2,5 тысячи военнослужащих. До конца года эта цифра увеличится до 80 тысяч.

В начале сентября Шойгу был вакцинирован отечественным препаратом от коронавируса. Тогда же он говорил, что первыми в армии прививку на добровольной основе получат медики и командиры всех уровней.

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