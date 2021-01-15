Малышева оценила опасность британского штамма коронавируса

Телеведущая Первого канала и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что «британский штамм» коронавируса ничем не отличается от китайского, когда речь идет о течении инфекции. Она оценила опасность нового варианта COVID-19, отвечая на вопросы подписчиков в комментариях под постом в Instagram.

«За последнее время произошло очень много мутаций коронавируса. Ни одна из них, включая британскую, не изменила течение болезни, не сделала ее более тяжелой», — подчеркнула Малышева.

По словам специалиста, нового штамма не стоит опасаться еще и потому, что современные вакцины действуют против всех типов мутаций коронавируса, включая британскую.

«С медицинской точки зрения поводов для паники нет вообще», — уверена Малышева. По словам телеврача, все остальное, что говорят о мутациях COVID-19, сделано для «создания тревожно-панического настроения в мире» и к медицине отношения не имеет.

Ранее о британском штамме высказался главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников. Он тоже уверял, что мутации вируса будут продолжаться, но все они не приводят к более тяжелым формам болезни и вакцина подействует на любой из штаммов.

Об одной из новых мутаций коронавируса впервые сообщили в Великобритании в декабре 2020 года, в связи с чем ее и стали именовать британской. Штамм обнаружили еще в сентябре, но активно распространяться он начал уже ближе к зиме. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах. В связи с новым вариантом COVID-19 многие страны мира, в том числе и Россия, временно прекратили авиасообщение с Великобританией.