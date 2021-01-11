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Малышева предсказала будущее коронавируса в 2021 году

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Елена Малышева
Елена Малышева
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Телеведущая, врач Елена Малышева предсказала будущее коронавируса в 2021 году. Об этом она порассуждала в Instagram-аккаунте.

По ее словам, прошедший год показал, что вероятность заражения инфекцией, а также тяжесть болезни зависят от осознанности людей. Телеведущая напомнила, что по сравнению с началом пандемии в настоящее время у человечества появились вакцины от коронавируса, а также лекарства, снижающие смертность от COVID-19 (антикоагулянты для людей, попавших в больницы, и дексаметазон для тех, кому требуется кислород).

Кроме того, за это время ученые выяснили, что после болезни вырабатываются антитела, которые сохраняются на протяжение шести-восьми месяцев. «Еще одно научное достижение — это данные о том, что если антитела радикально снизились, то в организме сохраняются Т-лимфоциты — главные клетки-офицеры иммунной системы, которые вызывают выработку антител. И анализ на эти клетки теперь можно сдать!» — указала Малышева.

Врач добавила, что для снижения риска тяжелого течения COVID-19 можно похудеть и контролировать уровень сахара в крови, так как ожирение и сахарный диабет — главные факторы, влияющие на самочувствие при болезни. «Если вы контролируете ваше давление и принимаете лекарства от давления (их названия заканчиваются на "прил" или "сартан"), то коронавирусная инфекция у вас будет протекать намного легче», — отметила Малышева. Также невысокие риски тяжелой формы COVID-19 имеют люди с проблемами со здоровьем, которые принимают лекарства для снижения холестерина (их названия заканчиваются на «статин») и сердечный аспирин в любой форме.

Телеведущая подытожила, что в 2021 году появился повод для оптимизма. «Я специально начала свой личный медицинский прогноз с того, что ваш личный прогноз зависит от вашего личного веса и от того, как вы контролируете свое состояние здоровья. Подумайте об этом! Это здорово, когда ваша судьба в ваших руках! И тогда 2021 будет намного лучше 2020!» — заключила она.

Ранее Малышева высказалась по поводу вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Она заметила, что российская вакцина соответствует мировым стандартам, а ее эффективность составляет 95 процентов. По мнению врача, в первую очередь прививку нужно сделать людям старше 65 лет и тем, кто страдает ожирением или диабетом. Также она призвала не бояться препарата россиян с аллергией на яйца, которым большинство вакцин противопоказаны.

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