Малышева перечислила лекарства для новогодней аптечки

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые россиянам стоит иметь в новогодней аптечке. О необходимых препаратах она рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

В первую очередь врач посоветовала иметь сердечный аспирин и нитроглицерин в виде спрея или таблеток. По ее словам, эти препараты стоит иметь под рукой, потому что они при необходимости могут помочь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Малышева также порекомендовала иметь средства от симптомов аллергии или антигистаминные препараты. Такую реакцию у человека могут вызвать орехи, молоко, яйца, рыба и цитрусовые. Ее соведущий Андрей Продеус предложил также иметь в наличии шприцы-ручки с адреналином. «Анафилактические реакции смертельно опасны», — предупредил он.

Напоследок Малышева порекомендовала добавить в новогоднюю аптечку препараты для борьбы с кишечными отравлениями, в их число она включила солевые растворы и препараты, останавливающие диарею. «Обезвоживание — страшная вещь. Потеря 10 процентов массы тела смертельно опасна», — предупредила телеврач. Ее соведущий Дмитрий Шубин также посоветовал иметь при себе парацетамол.

Ранее Малышева перечислила продукты, употребление которых ухудшает качества сна. Среди них оказались алкоголь, кофе, жирная и острая пища.