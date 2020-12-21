Малышева перечислила вызывающие бессонницу продукты

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила продукты, употребление которых ухудшает качества сна. Вызывающие бессонницу продукты она назвала в эфире программы «Жить здорово!», выпуск опубликован на YouTube.

В этот список Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин включили алкоголь, кофе, жирную и острую пищу. Доктора отметили, что алкоголь уменьшает продолжительность фазы быстрого сна, делает сон прерывистым и неполноценным.

Кофе, по словам Малышевой, в понимании мировой медицинской науки считается полезным продуктом, который, однако, обладает минусами. «Кофе нарушает сон по двум причинам. Во-первых, это слабый психостимулятор, во-вторых, это сильный мочегонный препарат. И вы будете засыпать и просыпаться, потому что через 20 минут вы захотите сбегать в туалет», — объяснила телеврач.

Острая и жирная пища вызывает дискомфорт, изжогу и неприятные ощущения, а также приводит к состоянию, в котором «не уснуть», подчеркнула Малышева. «Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном», — посоветовала она зрителям. В список продуктов, которые можно есть на ночь, доктор включила кефир, красную фасоль, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.

Ранее врач и ведущий программы «О самом главном» на «России 1» Сергей Агапкин назвал продукты, которые не рекомендует есть на ужин. В список вошли различные маринады, соленья, колбасы и продукты переработки мяса, а также белый хлеб. Доктор подчеркнул, что маринады и соленья задерживают в организме жидкость, поэтому те, кто едят их на ужин, встают утром «с какими-то отеками и помятым лицом».