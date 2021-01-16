В России заявили о готовности исследовать «Спутник V» на онкобольных

Российские ученые подготовили план клинических исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» на онкобольных. Об этом сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн, пишет ТАСС.

По его словам, план в настоящее время находится на согласовании в этическом комитете. В его разработке принимали участие специалисты НМИЦ радиологии вместе с учеными Центра имени Гамалеи.

Каприн отметил, что в ближайшее время специалисты приступят к отбору пациентов с онкологическими заболеваниями в группу, которую будут вакцинировать. В группу добровольцев должно входить 250 человек. Специалист добавил, что на исследование уйдет примерно 6-7 месяцев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России и назвала это большим достижением. Массовая вакцинация, по ее словам, должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. С 5 декабря в стране делают прививки препаратом «Спутник V»