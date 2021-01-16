В России спрогнозировали снижение распространения коронавируса

Снижение распространения коронавируса в России ожидается с марта. Такой прогноз дал директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев. Об этом сообщает ТАСС.

«В январе-феврале будет еще подъем, естественно, а потом пойдет снижение», - сказал Кутырев. При этом он указал, что вакцинация населения и создание иммунной прослойки станет главным фактором в регулировании этого процесса, что позволит сделать управляемым распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, на ситуацию повлияют природно-климатические и поведенческие факторы, полагает Кутырев.

По мнению главы института, вакцинация от коронавируса должна сработать так же как и от гриппа. Сходство он видит и с сезонным распространением ОРВИ. «В дальнейшем COVID-19, скорее всего, это наше предположение, но скорее всего, исходя из того, что наблюдаем, это приобретение сезонного характера эпидемических проявлений», — заключил Кутырев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 18 января.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года, первыми препарат получили врачи и учителя. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной.