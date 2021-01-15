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Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19

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Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

У людей, перенесших COVID-19, иммунитет к коронавирусу сохраняется в течение трех-пяти месяцев. Такие сроки со ссылкой на предварительные данные исследований назвал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, сообщает ТАСС.

Вместе с тем Акимкин отметил, что после третьего месяца иммунитет у переболевших COVID-19 начинает снижаться. Он сослался на опыт сотрудников своего НИИ, среди которых достаточно большое число переболевших и которые отслеживают состояние своего организма.

Он также заметил, что среди сотрудников НИИ нет повторных случаев заболевания, что может говорить о сформированном у них клеточном иммунитете. Вместе с тем Акимкин указал на необходимость проведения дальнейших исследований с целью определить, какой уровень антител является защитным, что поможет решить вопрос с ревакцинацией.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил пять условий для повторного заражения коронавирусом. По его словам, инфицирование возможно даже при высоком содержании антител в крови после выздоровления. В частности, если организм будет ослаблен, например, из-за тяжелых хронических заболеваний, в его защите от вируса может оказаться брешь, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета.

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