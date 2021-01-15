Биолог рассказала о влиянии крещенских купаний на иммунитет к коронавирусу

Биолог Анча Баранова рассказала о влиянии крещенских купаний на иммунитет к коронавирусу. Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона заявила РИА Новости.

По ее словам, нет никаких доказательств того, что купание может поспособствовать возникновению иммунитета к данному вирусу. Баранова подчеркнула, что поэтому при принятии решения о данной процедуре следует исходить только из состояния здоровья и готовности организма к стрессу.

Специалист добавила, что крещенские купания не имеют никакого отношения к закалке и не обладают оздоровительным эффектом. Она также посоветовала окунаться только тем, «кто реально купается» или хочет зайти в воду по религиозным соображениям.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что необорудованные места для крещенских купаний могут представлять опасность в условиях пандемии COVID-19. По его словам, несмотря на то, что люди купаются на открытом воздухе, им «где-то надо переодеться, помыться, где-то надо в баньке попариться».