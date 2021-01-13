Врач дала совет по прививанию от COVID-19 для окунающихся в прорубь

Тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение, прививаться от COVID-19 лучше более чем за неделю до или два дня после купания. Такой совет дала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, сообщает РИА Новости.

Врач указала на то, что погружение в ледяную воду влияет на иммунитет, поэтому при прохождении вакцинации это следует учитывать. Драпкина добавила, что крещенские купания в этом году будут отличаться от прошлых лет из-за распространения коронавируса. Поэтому в регионах усилены меры безопасности, а особое внимание будет уделено мерам профилактики заражения.

Ранее доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарственные препараты, от которых следует отказаться при заражении коронавирусной инфекцией. Он призвал перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. По его словам, из-за них замедляется работа кишечника, что в свою очередь мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Также Шаффцин порекомендовал отказаться от ингаляторов.