Ученый допустил появление сотен новых мутаций коронавируса в одном организме

В организме человека могут появиться сотни мутаций коронавируса, заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов. Его слова передает ТАСС.

Мутации не повышают риск смерти пациента, отметил ученый. «Целью вирусов является повышение скорости распространения, при которой носитель остается жив», — пояснил он. При этом может увеличиваться заразность и устойчивость к терапии.

Ризванов также сказал, что в человеческом организме мутируют все вирусы, а у пациента с пониженным иммунитетом COVID-19 может протекать дольше.

Ранее стало известно, что в организме россиянки, которая полгода болела COVID-19, развилось 18 новых мутаций коронавируса.

Речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой. Она заразилась коронавирусом в апреле 2020 года во время курса химеотерапии. Анализы показывали положительный результата до 9 сентября.