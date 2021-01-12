Названа главная опасность коронавирусной пневмонии

Ученые Северо-Западного Университета в США назвали главную причину, которая делает вызванную коронавирусом пневмонию более опасной, чем воспаление легких при бактериальной и других вирусных инфекциях. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 заражает не обширные области легочной ткани, а проникает во множество небольших участков. После этого коронавирус захватывает иммунные клетки в легких и использует их для распространения, что занимает много дней и даже недель. Вместе с этим инфекция повреждает ткань и способствует лихорадке, низкому кровяному давлению, нарушению работы почек, сердца, мозга и других органов.

По мнению авторов исследования, опасные осложнения при COVID-19 связаны именно с длительным течением заболевания, а не с его тяжестью.

Ученые также определили основные мишени для лекарств, предназначенных для лечения коронавирусной пневмонии. Ими оказались такие иммунные клетки, как макрофаги и Т-клетки. Специалисты Northwestern Medicine планируют провести испытания экспериментального препарата на пациентах с COVID-связанной пневмонией в начале 2021 года. Средство должно подавлять воспалительные реакции, связанные с активностью макрофагов, и запускать восстановительные процессы в поврежденных легких.