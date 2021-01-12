В России научились определять коронавирус за минуту

Лаборатория искусственного интеллекта Сбера создала алгоритм для мгновенного выявления вероятности заболевания коронавирусом. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает РИА Новости.

Наличие вируса определяется по симптоматике и трем звуковым моделям — голосу, дыханию и кашлю. Вся информация о пациенте в виде звуковых файлов собирается в спектрограмму, затем ее анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть. Специалисты Сбера уточнили, что нейронная система была обучена на основе более трех тысяч образцов дыхания и кашля, полученных из российских клиник. По словам экспертов, сдача теста и получение результата занимают не более минуты.

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«Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер», — отметили в компании. «Наша модель пока не достигает точности биологического ПЦР-теста, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики», — уточнили создатели нейросети. Специалисты пообещали, что в ближайшем будущем Сбер запустит специальное приложение с алгоритмом, которое можно будет установить на смартфон.

Ранее Сбер назвал города России с самым высоким риском заражения коронавирусом. По данным СберИндекса, топ городов с самым высоким риском заражения коронавирусом возглавили Воронеж и Пермь. С точки зрения эпидемиологии самыми безопасными являются Москва, Краснодар и Нижний Новгород.