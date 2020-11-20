Сбер назвал города России с самым высоким риском заражения коронавирусом

Согласно «СберИндексу», список российских городов с самым высоким риском заражения коронавирусом возглавили Воронеж и Пермь. Москва в свою очередь оказалась среди городов, где риск заражения наименее вероятен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на масштабное исследование «Как экономика России справляется со второй волной».

В рамках исследования «СберИндекс» проанализировал динамику ВВП, потребительские расходы, зарплаты, спрос и другие экономические показатели. С помощью системы симптом-чекер аналитики выяснили, что риск заразиться коронавирусом в Перми и Воронеже на 15 процентов выше, чем в среднем по России. Также высокий риск наблюдается в Иркутске и Новосибирске — там вероятность заболевания на 7 процентов выше, чем в среднем по стране.

В Хабаровске, Красноярске, Челябинске, Омске и Саратове жители рискуют так же, как и все остальные россияне. По оценке «СберИндекса», с точки зрения эпидемиологии самыми безопасными являются Москва, Краснодар и Нижний Новгород. Также вероятность заражения ниже среднего в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге.

Ранее 20 ноября Роспотребнадзор назвал лучший способ защитить детей от коронавируса: специалисты рекомендовали поощрять детей за регулярное мытье рук.