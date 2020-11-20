В России за сутки умер 461 пациент с коронавирусом

В России за последние сутки умер 461 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 20 ноября.

461 пациент с коронавирусом умер в России за последние сутки

Кроме того, за последние 24 часа выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4 процента не имели клинических проявлений болезни.

За весь период пандемии зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.

В мире с начала пандемии умерли свыше 1,3 миллиона человек, сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. В то же время она отметила, что взрывной рост не наблюдается ни в одном субъекте РФ. Она призвала граждан соблюдать санитарные требования.