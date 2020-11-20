Врач раскритиковал популярный способ защиты от коронавируса

Употребление популярных в России спиртовых настоек для укрепления иммунитета, в том числе для защиты от коронавируса, является не более чем самообманом. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев.

«Скорее, это больше вера и самообман. Даже если мы берем для сравнения эффект иммуномодуляторов — я считаю, он более ощутим, чем от этих настоек. А здесь я как бы себе иммунитет повышаю, а заодно и алкоголем балуюсь», — критически заметил специалист.

При этом нарколог согласился с тем, что некоторые растения способствуют повышению иммунитета, однако, по его словам, очень сложно просчитать, как, кому и в какой дозе и употреблять приготовленные на их основе настойки.

«Реально рекомендовать настойки в качестве какого-то лечебного инструмента — это шарлатанство», — заключил эксперт.

Ранее Исаев рассказал, что целебные свойства красного вина для лечения или профилактики различных болезней также ничем не доказаны.