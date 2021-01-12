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Стало известно о 50 повторных случаях COVID-19 в российском регионе

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, передает РИА Новости.

«В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается, и, по предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах», — сказал Ковалев. По его словам, речь идет о жителях региона в возрасте от 18 до 79 лет.

В связи с этим Ковалев подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса важно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Эти правила «не отменяются для тех, кто переболел или привился».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что повторное заражение возможно при условии нарушений в работе иммунной системы. Она подчеркнула, что во всем мире выявлено не более 50 подобных случаев.

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