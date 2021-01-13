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Российский врач назвала группы риска при сильном похолодании

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Люди с инфекционными, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска при сильном похолодании. О том, как морозная погода может повлиять на их здоровье, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Ридус».

По ее словам, людям с астмой рекомендуется не вдыхать холодный воздух, поскольку это может вызвать приступ. «Безусловно, не нужно выходить в сильные морозы на улицу тем, кто простужен, страдает вирусными инфекциями, коронавирусной инфекцией, гриппом и прочими простудными заболеваниями», — добавила врач.

Длительное пребывание на холоде может плохо сказаться и на тех, кто страдает от ишемической болезни сердца. «Таким людям нужно очень щадящим образом строить свой день, избегая длительного пребывания на холоде и больших физических нагрузок», — подчеркнула Чернышова.

Кроме того, врач рассказала и об опасности крещенских купаний. Она предупредила, что при погружении в ледяную воду у человека может произойти сердечный приступ.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала смертельную опасность, которая грозит любителям купания в проруби. По ее словам, при погружении в ледяную воду человек задерживает дыхание, и у него может остановиться сердце. Она отметила, что после крещенских купаний к кардиологам поступают пациенты с тяжелыми формами аритмии.

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