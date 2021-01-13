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Российский врач рассказал об опасности крещенских купаний в пандемию COVID-19

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Необорудованные места для крещенских купаний могут представлять опасность в условиях пандемии COVID-19, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, несмотря на то, что люди купаются на открытом воздухе, им «где-то надо переодеться, помыться, где-то надо в баньке попариться». Скопления людей возникают не около проруби, а в душевых и банях, которые не оборудованы рециркуляторами для дезинфекции помещений.

«В некоторые места люди добираются своим транспортом или пешком, а где-то это организованные заезды микроавтобусами, автобусами и так далее. Опасения обоснованные», — подчеркнул Болибок.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала смертельную опасность, которая грозит любителям купания в проруби. По ее словам, при погружении в ледяную воду человек задерживает дыхание, и у него может остановиться сердце. Она отметила, что после крещенских купаний к кардиологам поступают пациенты с тяжелыми формами аритмии.

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