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Россиян предупредили о необходимости привиться после перенесенного COVID-19

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Переболевшим коронавирусом россиянам все равно необходимо делать прививку, ориентировочно через два-три месяца после болезни. Перенесшие заболевание в легкой форме могут вакцинироваться сразу после выздоровления. Об этом РИА Новости рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Человек должен быть полностью выздоровевший, причем выздоровевший лабораторно. Потом он должен просто восстановиться физически», — предупредил он.

Ранее Гинцбург говорил, что некоторые переболевшие COVID-19 могут не носить маски, чтобы уровень антител в их организме постоянно поддерживался за счет экзогенного поступления возможного возбудителя.

До сих пор не определены четкие сроки действия антител, защищающих человека от повторного заражения. По словам начальницы Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы (ЦКБ) Екатерины Трифоновой, иммунитет сохраняется примерно на три месяца. Вирусолог Анатолий Альтштейн говорил о пяти месяцах. Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов отмечал, что тест на антитела желательно делать каждые полтора месяца.

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