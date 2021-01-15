Россия
 
Последние новости
Германия разрешила немедленно достраивать «Северный поток-2»
Поклонская рассказала о способе урегулировать спор по Крыму
В США уволили россиянина из-за поста о штурме Капитолия
Расследование убийства Михаила Круга вывело на след банды «Тверские волки»
Арми Хаммер жаждал приготовить из бывшей возлюбленной барбекю
Чиновников в российском регионе отправили расчищать дороги от снега
Привитая от коронавируса женщина устроила истерику в самолете и попала на видео
Отчаянные попытки детеныша бородавочника вырваться из лап льва попали на видео
США испытают в Арктике «убийцу» генерала Сулеймани
Новости партнеров
Прослушать новость

Гинцбург рекомендовал не носить маски при высоком уровне антител

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Переболевшим коронавирусом людям с уровнем антител 1:3200 и выше рекомендуется не носить маски, поскольку это может стать препятствием для поддержания необходимого уровня защиты, заявил директор центра Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург. Его слова передает РИА Новости.

«Можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», — отметил он.

По словам Гинцбурга, в организме человека без маски за счет экзогенного поступления возможного возбудителя будет поддерживаться высокий уровень антител — сейчас возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах присутствует в закрытых помещениях. Он объяснил, что при встрече с возбудителем за 2-3 дня необходимый их уровень восстановится.

Ранее Гинцбург заявил, что к концу 2022 года в России может появится комбинированная вакцина с защитой от гриппа и COVID-19. Он отметил, что в центре Гамалеи уже отработана технология создания таких препаратов. Клинические испытания вакцины начнутся в начале следующего года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины
В России появится комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса
Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после смерти привитых в Норвегии