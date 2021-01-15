Гинцбург рекомендовал не носить маски при высоком уровне антител

Переболевшим коронавирусом людям с уровнем антител 1:3200 и выше рекомендуется не носить маски, поскольку это может стать препятствием для поддержания необходимого уровня защиты, заявил директор центра Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург. Его слова передает РИА Новости.

«Можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», — отметил он.

По словам Гинцбурга, в организме человека без маски за счет экзогенного поступления возможного возбудителя будет поддерживаться высокий уровень антител — сейчас возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах присутствует в закрытых помещениях. Он объяснил, что при встрече с возбудителем за 2-3 дня необходимый их уровень восстановится.

Ранее Гинцбург заявил, что к концу 2022 года в России может появится комбинированная вакцина с защитой от гриппа и COVID-19. Он отметил, что в центре Гамалеи уже отработана технология создания таких препаратов. Клинические испытания вакцины начнутся в начале следующего года.