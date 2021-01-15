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Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, на данный момент существуют препараты, которые нужно вводить всего один раз, однако есть вопросы к продолжительности их действия. Гинцбург объяснил, что вакцина должна защищать как минимум пару лет, а не несколько месяцев. Он отметил, что вопрос о возможности создания подобной однокомпонентной вакцины остается дискуссионным, однако, в целом, это не исключено.

Ранее Гинцбург рассказал о возможностях «лайт-вакцины» от коронавируса. По его словам, она поможет исключить тяжелое течение COVID-19 в случае заражения. Глава центра имени Гамалеи объяснил, что «лайт-вакцина» представляет собой первый компонент «Спутника V».

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