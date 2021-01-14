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В России появится комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Комбинированная вакцина с защитой от гриппа и COVID-19 может появиться в России к концу 2022 года. Об этом РИА Новости сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в центре уже отработана технология создания подобных вакцин. Сейчас ее пробуют приспосабливать под различные варианты вируса гриппа и коронавируса. Клинические испытания препарата начнутся в начале следующего года. «Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом подключим актуальные штаммы», — сказал Гинцбург.

Ранее он говорил, что в марте центр Гамалеи может запросить у Минздрава разрешение на исследование детской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Сначала препарат пройдет проверку на подростках 14-17 лет, затем на детях 13-8 лет и младше.

Вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов объяснял действие вакцины от COVID-19 при попадании вируса в организм. Он отмечал, что высокое количество антител не дает инфекции прижиться. Вирус чувствует себя плохо в человеке и быстро погибает.

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