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Российский вирусолог описал действие вакцины на коронавирус

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Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

Вакцина от коронавируса способствует выработке высокого титра антител, что делает вероятность заражения крайне низкой. А если инфекция и попадает в организм, то с прививкой она быстро проходит. Так действие вакцины от коронавируса описал вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вирус зацепился, начал размножаться, но ему очень плохо с вами, если у вас высокий титр антител, если вы вакцинированы. Он быстро сдохнет. Вы никого не успеете заразить», — отметил вирусолог.

Повторное заражение коронавирусом, по мнению Розанова, в большинстве случаев проходит бессимптомно, поэтому о них обычно ничего неизвестно. «Заражению подвержены, видимо, очень многие, просто мы об этом мало знаем», — предположил он.

Ранее стало известно, что в Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева, речь идет о жителях региона в возрасте от 18 до 79 лет.

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