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Разработчик «Спутника V» раскрыл планы по детской вакцине

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Фото: Абзал Калиев / Sputnik

Центр имени Гамалеи уже через два месяца может запросить у Минздрава разрешение на исследование «детской» вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом агентству ТАСС рассказал директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, сейчас ведется активная работа по подготовке необходимых документов. При этом, уточнил ученый, сами исследования начнутся не раньше, чем закончится третья фаза испытаний препарата у взрослых, которая запланирована на апрель-май.

По российскому законодательству, любой разрабатываемый медицинский препарат сначала испытывают на взрослых, и лишь после этого становятся возможны исследования на детях. Ранее Гинцбург сообщил, что сначала «Спутник V» пройдет проверку на детях 17-14 лет, затем —13-8 лет и младше.

Ранее сообщалось, что российской вакциной «Спутник V» уже привились более полутора миллионов человек. В настоящее время вакцина одобрена в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии. Кроме того, инициирован процесс регистрации препарата в странах Евросоюза.

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