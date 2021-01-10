Более полутора миллионов человек привились «Спутником V»

Более полутора миллионов человек уже привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V". Вакцина не вызывает сильной аллергии», — говорится в тексте сообщения.

В настоящее время вакцина одобрена в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии. Кроме того, инициирован процесс регистрации препарата в странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Китай, США и Израиль стали странами-лидерами по числу привитых от коронавируса граждан. Так, жителям Китая уже ввели около девяти миллионов доз вакцины, США — 7,725 миллиона, Израиля — 1,692 миллиона. 5 января стало известно, что в России привились более миллиона человек.