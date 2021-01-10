ВОЗ задумалась об экстренном использовании вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задумалась об использовании при чрезвычайных обстоятельствах российской вакцины от коронавируса «Спутник V» . Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, передает РИА Новости.

По его словам, первые экспертные консультации по разрешению использовать российский препарат в экстренных случаях пройдут в двадцатых числах января.

Как сообщал ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию препарата в иностранных государствах.

8 января помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация планирует получить полные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» к концу января. Она пояснила, что оценка этих вакцин со стороны ВОЗ позволяет закупать препараты международным организациям, такими как ЮНИСЕФ.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.