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Первая африканская страна зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в первой африканской стране — Алжире. Об этом говорится в Twitter-аккаунте разработчиков препарата.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации "Спутник V" в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало "Спутник V" 10 января», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» компанией «Биолек». Компания, головной офис которой расположен в Харькове, заявила о подаче заявки на регистрацию «Спутника V» в украинский минздрав 5 января. В заявке вакцина указана под названием «Гам-КОВИД-Вак».

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».

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