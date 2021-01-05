Свыше миллиона россиян привились от коронавируса

Более миллиона россиян уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Специалист подчеркнул, что ведется мониторинг состояния привитых, и новых нежелательных реакций не выявлено.

Ранее Роспотребнадзор оценил возможность введения «ковидных паспортов» для свободного перемещения людям, получившим вакцину от коронавируса. По данным ведомства, этот вопрос необходимо изучать и прорабатывать.