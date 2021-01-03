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Роспотребнадзор оценил возможность введения «ковидных паспортов»

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Возможность введения «ковидных паспортов» для свободного перемещения людям, получившим вакцину от коронавируса, необходимо изучать и прорабатывать. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ответ ведомства опубликован в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

В Роспотребнадзоре отметили, что использование документов о прививке — распространенная практика. «Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ», — оценили возможность в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что люди могут прививаться через полгода после перенесенного COVID-19, поскольку сама по себе перенесенная болезнь — не противопоказание. К тому же, высока вероятность, что к этому времени иммунитет уже снизится.

Ранее сообщалось, что на российском портале госуслуг с 1 января заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса.

3 января сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России еще не пройден.

Всего с начала эпидемии в России было выявлено 3 236 787 случаев коронавируса. За весь период полностью выздоровели 2 618 882 человека, 58 506 умерли.

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