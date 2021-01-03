Роспотребнадзор прокомментировал данные о возможном появлении «Болезни X»

Роспотребнадзор прокомментировал данные о возможном появлении новой смертельно опасной «Болезни X» в Демократической Республике Конго (ДРК). Представителей ведомства цитирует РИА Новости.

«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — рассказали в пресс-службе.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее отмечал, что профессиональному сообществу, в частности Всемирной организации здравоохранения, необходимо обратить пристальное внимание на заявления африканского ученого, заявившего о признаках «Болезни X». Он подчеркнул, что появление новых инфекций неизбежно, поскольку является частью процесса эволюции.

В январе микробиолог из ДРК Жан-Жак Муембе-Тамфум предупредил о возможности появления смертельно опасной «Болезни X». По словам доктора, у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на вирус Эбола и прочие известные заболевания показали отрицательные результаты. Он считает, что заболевшая женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся новым вирусом. Предполагается, что данная болезнь такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50 до 90 процентов летальности Эболы.