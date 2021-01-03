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Онищенко оценил сообщение о появлении смертельно опасной «Болезни X»

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Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил сообщение микробиолога из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жака Муембе-Тамфума, который первым обнаружил вирус Эбола, о том, что в его стране могла появиться новая смертельно опасная «Болезнь X». Его слова в воскресенье, 3 января, приводят «Известия».

Как отметил Онищенко, профессиональному сообществу, в частности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необходимо обратить пристальное внимание на заявления африканского ученого. «Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что появление новых инфекций неизбежно, поскольку является частью процесса эволюции. По мнению Онищенко, если обнаруженный в ДРК вирус близок к Эбола, ученым будет легче справиться с ним.

В то же время, считает эксперт, специалисты должны провести проверку предоставленной Муембе-Тамфумом информации, чтобы пресечь распространение слухов и домыслов на этот счет.

Ранее в январе Муембе-Тамфум предупредил о возможности появления смертельно опасной «Болезни X». По словам доктора, у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на вирус Эбола и прочие известные заболевания показали отрицательные результаты. Он считает, что заболевшая женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся новым вирусом. Предполагается, что данная болезнь такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50 до 90 процентов летальности Эболы.

Предыстория: Ученый предупредил о появлении смертельно опасной «Болезни X»
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