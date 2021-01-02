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Футуролог предрек миру новые пандемии

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Фото: Issei Kato / Reuters

Ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi) предрек миру новые пандемии. Их причины останутся прежними: плохое общее состояние здоровья людей и их нежелание менять образ жизни, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в критические моменты люди напуганы и ожидают худшего развития ситуации. «Но как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было», — спрогнозировал он.

При этом «неприятная правда» о плохом здравоохранении во многих странах, а также о распространении диабета и ожирения среди населения Земли останется. «И очевидно это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством», — подчеркнул Кавагути.

Однако даже в таких условиях люди не хотят менять образ жизни и не относятся к проблеме серьезно. Кроме того, политики и медицинские компании стремятся получить выгоду в нынешней ситуации. В связи с этим футуролог предсказал, что коронавирус не будет последней смертельной инфекцией, распространившейся по планете. Ситуация может повториться, однако вирусы внесли вклад в эволюцию человечества, заключил он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что события уходящего года и пандемия коронавируса преподнесли миру множество важных уроков, которые необходимо усвоить к 2021 году. Так, правительства должны увеличить инвестиции в здравоохранение. Для начала необходимо обеспечить доступ всех граждан к вакцинам от коронавируса. Кроме того, политики должны убедиться, что системы здравоохранения полностью подготовлены к следующей пандемии, которая неизбежна.

По данным на 2 января, в мире насчитывается более 83,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,82 миллиона скончались, еще 47,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Франции.

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