В ВОЗ назвали цель коронавируса

Цель коронавируса заключается в том, чтобы стать эндемиком. Ее назвал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн, передает The Guardian.

Вероятнее всего, SARS-CoV-2 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека, предрек специалист. «Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», — пояснил Дэвид Хейманн. По его мнению, человечество научится жить с этим вирусом. Так, уже есть инструменты для спасения жизней, этому будет способствовать и хорошее здоровье населения.

Такой же точки зрения придерживается представитель ВОЗ Марк Райан. «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации», — добавил он. По словам специалиста, даже существование эффективного препарата против COVID-19 не гарантирует искоренения инфекции.

Ранее эксперт ВОЗ, профессор Сантьяго Мас-Кома предрек миру новую пандемию: новая мутация коронавируса, изначально обнаруженная в Великобритании, может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19. По его оценке, человечество продолжает уступать вирусу, и людям только предстоит увидеть, смогут ли вакцины замедлить его распространение.

По данным на 30 декабря, в мире насчитывается более 81,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,78 миллиона скончались, еще 46,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Франции.