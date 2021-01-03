Врач заявил о еще не пройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России еще не пройден. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

По его словам, снижение числа выявленных заболевших в последние дни — это не показатель улучшения общей ситуации. «Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше», — указал Тимаков.

Инфекционист призвал россиян не расслабляться. Он также назвал сроки, к которым ситуация с коронавирусом в России, скорее всего, стабилизируется. Тимаков считает, что улучшения стоит ждать в феврале

Ранее 3 января сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России было выявлено 3 236 787 случаев коронавируса. За весь период полностью выздоровели 2 618 882 человека, 58 506 умерли.