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Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в России, скорее всего, стабилизируется к концу февраля. Такие сроки в беседе с РИА Новости назвал инфекционист Евгений Тимаков.

По словам эксперта, после новогодних праздников в стране будет наблюдаться рост заболеваемости. «Сейчас будет рост заболеваемости после первых пяти дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать», — пояснил он.

Однако затем ситуация начнет стабилизироваться, считает специалист. Причем в Москве это произойдет раньше — уже к концу января, предсказал Тимаков.

Он также подчеркнул, что пока ситуация с распространением инфекции в стране остается напряженной, и призвал россиян не расслабляться.

В декабре прошлого года заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что улучшения эпидемиологической ситуации в России можно ожидать к весне. Она отметила, что достаточное количество граждан уже переболело COVID-19 и приобрело естественный иммунитет. Кроме того, в декабре началась вакцинация отдельных групп населения.

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