Инфекционист спрогнозировал сроки роста случаев коронавируса в России

Рост числа новых случаев коронавируса в России будет продолжаться в ближайшие месяц-два. Такой прогноз озвучил инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

По словам Тимакова, от роста страна «никуда не денется».

В России за последние сутки зафиксировали рекордные 29 935 случаев заражения коронавирусом, 635 летальных исходов и 26 890 выздоровлений. С начала пандемии выявлено 2 963 688 заражений, 53 096 смертей и 2 370 85 выздоровлений.

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, в конце февраля — начале марта в России ожидается третий всплеск и новая волна COVID-19. Специалист связал это с тем, что многие россияне будут пренебрегать соблюдением ограничительных мер в январские праздники — рост новых случаев начнется через 14 дней. Ситуацию усугубят праздничные дни 23 февраля и 8 марта, уточнил медик.

Кроме того, в Москве проживает много людей из регионов — на Новый год они уедут домой, после чего вернутся и таким образом повлияют на распространение инфекции. Некоторые россияне, несмотря на рекомендации, поедут за границу, добавил Кондрахин.