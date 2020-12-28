В правительстве спрогнозировали сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Улучшения эпидемиологической ситуации в России можно ожидать к весне. Такие сроки в разговоре с РИА Новости спрогнозировала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Она отметила, что достаточное количество граждан уже переболело COVID-19 и приобрело естественный иммунитет. Кроме того, в декабре началась вакцинация отдельных групп населения. «Если после Нового года вакцинация будет еще активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации», — сказала вице-премьер.

23 декабря Голикова говорила о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Она отмечала, что в 77 субъектах коэффициент распространения инфекции составляет меньше единицы.

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко ранее сообщал, что антитела к новому вирусу вырабатываются после вакцинации лучше, чем после болезни.