Россиянам рассказали о правилах катания на коньках в пандемию

Кататься на коньках во время пандемии россияне могут без маски. Об этом РИА Новости рассказали врачи.

По их словам, нужно соблюдать ряд простых правил, чтобы не заболеть. Так, в раздевалке маску надевать обязательно, поскольку там риск заражения COVID-19 высокий, указал врач-инфекционист Евгений Тимаков. «На катке очень тяжело находиться длительное время в близком контакте с другим человеком, поэтому беспокоиться о том, что люди могут заразиться, не нужно», — добавил он.

Тимаков отдельно добавил, что при покупке еды после катания необходимо носить маску: снимать ее можно только во время приема пищи, причем вдали от других людей. Он также посоветовал не переодеваться на улице, поскольку при этом можно переохладиться и заболеть.

Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что переохлаждение можно получить, и просто если стоять, а не кататься. Она также отметила, что полностью забывать о социальной дистанции на катке нельзя, а покупать билеты лучше дистанционно.

Ранее 3 января сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом.

До Нового года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что распространение инфекции зимой будет зависеть от того, как себя будут вести россияне во время новогодних праздников. В связи с этим она рекомендовала отказаться от больших застолий и провести каникулы на свежем воздухе.