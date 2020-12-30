Россиянам отсоветовали совмещать лекарства от коронавируса и шампанское

Глава ведомства Анна Попова отсоветовала россиянам совмещать лекарства и шампанское даже в Новый год. Об этом она рассказала в ходе программы «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Попова подчеркнула, что прием лечебных препаратов не совместим с алкогольными напитками. «Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», — заявила она.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год и не навредить здоровью. Среди прочего, эксперты посоветовали 31 декабря не пренебрегать завтраком, обедом и ужином. Во время праздничного застолья не стоит попробовать вперемешку все блюда, поскольку «чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм».