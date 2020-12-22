Роспотребнадзор предупредил о вреде лыж после застолья

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год и не навредить здоровью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди прочего, эксперты посоветовали 31 декабря не пренебрегать завтраком, обедом и ужином. Во время праздничного застолья не стоит попробовать вперемешку все блюда, поскольку «чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм».

Также специалисты попросили россиян не засиживаться за столом с едой всю ночь. При этом отмечается, что физические нагрузки сразу после застолья не принесут пользы: «не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки», — указали в Роспотребнадзоре.

20 декабря доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап, рассказал россиянам об опасности плотных закусок к алкоголю. Нарколог отметил, что большое количество алкоголя и обжорство в новогодние праздники крайне плачевно сказываются на состоянии поджелудочной железы и могут привести к приступу острого панкреатита — смертельно опасного состояния. Обильные возлияния могут привести и к бессимптомному кишечному кровотечению, из-за которого человек может умереть от потери крови.