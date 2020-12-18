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Врач назвал запрещенную при употреблении шампанского пищу

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Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Российский врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, запрещенные при употреблении шампанского. Его слова приводит сайт NEWS.ru.

По его словам, игристое вино не следует закусывать блюдами с маскарпоне, сливочным маслом и майонезом. Вместе с алкоголем подобная пища может вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту и вздутие живота. Мясо, особенно жирная свинина, также несовместима с этим алкогольным напитком. На следующий день, отмечает Арзамасцев, человеку может стать плохо.

«В шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие. Эти продукты не очень совместимы друг с другом», — подчеркнул эксперт.

В список запрещенных продуктов также вошли шоколад, конфеты, мармелад, ирис и другие сладости. Наравне с игристым вином, сладкая пища поднимает уровень глюкозы в организме. Регулярное сочетание этих продуктов с шампанским может привести к нарушению обмена гормона инсулина и развитию сахарного диабета.   

В качестве закуски к шампанскому Арзамасцев советует нежирную рыбу, птицу, сыр, овощи и фрукты.

Ранее сомелье Марко Кастеланелли (Marco Castelanelli) заявил, что игристое вино вызывает самое страшное похмелье из всех алкогольных напитков. Он посоветовал никогда не употреблять игристое вино на голодный желудок, а также пить его очень медленно, чтобы предотвратить головную боль наутро.


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