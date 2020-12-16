Диетолог посоветовала блюдо для спасения от похмелья

Диетолог Нурия Дианова назвала блюдо, спасающее от похмелья после употребления алкоголя в Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

Дианова призвала не злоупотреблять алкоголем, особенно шампанским. «Газированные напитки быстрее всасываются в желудке и тем опасны», — пояснила она. Диетолог советует не пить натощак, а на следующий день рекомендует поесть холодец.

Первого числа отлично подойдет холодец. Он облегчает похмелье. И это блюдо намного лучше, чем колбасная нарезка Нурия Дианова диетолог

Дианова считает, что колбасе не место на новогоднем столе. Она рекомендует заменить ее куриным рулетом, индейкой или говяжьим языком. По ее словам, лучше ограничиться всего одним майонезным салатом и вместо соков пить воду или минералку.

Ранее Нурия Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Она также перечислила наиболее калорийные блюда праздничного стола. В их числе оказались салаты оливье, мимоза и селедка под шубой.