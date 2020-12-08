Диетолог назвала простой десерт для спасения от похмелья

Дипломированный диетолог Анджелика Дюваль рассказала, как спастись от симптомов сильного похмелья. Ее слова приводит «Ридус».

Наутро после употребления алкоголя врач рекомендовала приготовить простой домашний десерт — печеные в духовке яблоки и груши. По ее словам, эти продукты позволяют восстановить слизистую желудка. Также она посоветовала есть фруктовые пюре.

Далее в течение дня, по словам Дюваль, стоит есть легкую пищу — овощи и бульоны, приготовленные на рыбе, курице или индейке.

Диетолог заявила, что известное народное средство от похмелья — огуречный рассол — не поможет от симптомов, а лишь даст нагрузку на почки. Дюваль отметила, что плотный завтрак также не принесет облегчения.

Здесь нужно рассуждать логически. Алкоголь дает большую нагрузку на печень. В качестве закуски к алкоголю идет не самая качественная еда, на вечеринках считается, что раз уж сорвался, то и буду есть все. Наутро жирная пища дает еще большую нагрузку на печень Анджелика Дюваль, диетолог

Врач подытожила, что главная задача после вечеринки — восстановить запас витаминов и минералов в организме. Тем, кто совсем не может есть, она посоветовала выпить протеиновый коктейль растительного происхождения. Дюваль рекомендовала тыквенный или конопляный протеин, так как в коктейле на их основе содержатся не только белки, но и большое количество витаминов и минералов.

Ранее сообщалось, что фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик заявил, что айран помогает снять симптомы похмелья. По его словам, этот кисломолочный напиток восстанавливает микрофлору организма.