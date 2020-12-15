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Сомелье назвал вызывающий самое страшное похмелье напиток

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Фото: Andrew Boyers / Reuters

Сомелье Марко Кастеланелли (Marco Castelanelli) заявил, что игристое вино вызывает самое страшное похмелье из всех алкогольных напитков. Его слова приводит Tyla.

Сооснователь организации Club Vino отметил, что все дело в пузырьках. «В просекко и шампанском содержится углекислый газ. Он влияет на то, как алкоголь проходит через кровоток, помогая организму быстрее абсорбировать алкоголь», — объяснил он.

Кастеланелли добавил, что, попадая в кровоток, углекислый газ частично вытесняет кислород, из-за чего опьянение игристыми винами происходит быстрее. Это же приводит к тому, что похмелье ощущается особо тяжело — наутро человек, скорее всего, будет страдать из-за головной боли.

Сомелье подчеркнул, что похмелье может наступить, даже если выпить всего один-два бокала игристого вина.

Кастеланелли дал пару советов, как предотвратить головную боль наутро. Он посоветовал никогда не употреблять игристое вино на голодный желудок, а также пить его очень медленно. После каждого бокала сомелье рекомендовал выпивать стакан воды и сделать то же самое перед сном.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап назвал простой способ избавления от похмелья. По словам профессора, лучшим средством считается простая вода. В нее можно добавить лимон, бруснику, клюкву и витамины.

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