Сомелье назвал вызывающий самое страшное похмелье напиток

Сомелье Марко Кастеланелли (Marco Castelanelli) заявил, что игристое вино вызывает самое страшное похмелье из всех алкогольных напитков. Его слова приводит Tyla.

Сооснователь организации Club Vino отметил, что все дело в пузырьках. «В просекко и шампанском содержится углекислый газ. Он влияет на то, как алкоголь проходит через кровоток, помогая организму быстрее абсорбировать алкоголь», — объяснил он.

Кастеланелли добавил, что, попадая в кровоток, углекислый газ частично вытесняет кислород, из-за чего опьянение игристыми винами происходит быстрее. Это же приводит к тому, что похмелье ощущается особо тяжело — наутро человек, скорее всего, будет страдать из-за головной боли.

Сомелье подчеркнул, что похмелье может наступить, даже если выпить всего один-два бокала игристого вина.

Кастеланелли дал пару советов, как предотвратить головную боль наутро. Он посоветовал никогда не употреблять игристое вино на голодный желудок, а также пить его очень медленно. После каждого бокала сомелье рекомендовал выпивать стакан воды и сделать то же самое перед сном.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап назвал простой способ избавления от похмелья. По словам профессора, лучшим средством считается простая вода. В нее можно добавить лимон, бруснику, клюкву и витамины.